Quattro passi e un click: escursione al parco del Conero

Un tempo al Poggio si celebrava la festa del Corbezzolo; aveva luogo il 28 ottobre, nel giorno dei Santi Simone e Giuda, a cui era dedicata una Chiesa che sorgeva un tempo a Portonovo.



Domenica 21 Novembre sarà possibile rievocare questa tradizione con un passeggiata lungo il sentiero 309 del Parco del Conero con la guida di Bumblebee Outdoor Experience. Tra i sentieri della Baia di Portonovo, assaporando corbezzoli che in questo periodo dell'anno sono nel loro massimo splendore, sarà possibile godersi le nostalgiche storie ed i personaggi della baia. Oltre alla natura è prevista la visita alla Chiesa di Santa Maria di Portonovo. Per una giornata da immortalare, ad accompagnare il gruppo ci sarà anche un fotografo esperto che aiuterà i partecipanti a conoscere meglio la fotocamera dello smartphone per realizzare magnifici scatti.