Provviste rassegna letteraria edizione speciale: le voci delle donne

La rassegna letteraria online "Provviste" torna con una serie di appuntamenti speciali dedicati alle voci di donne, voci straordinarie che squarciano quel silenzio a lungo imposto come qualità femminile.

Non a caso, a fare da vessillo alla rassegna è una citazione di Alice Walker, scrittrice e attivista statunitense: "nessuno può esserti amico se chiede il tuo silenzio".



Un viaggio che inizia nel Trecento, con i versi delle poetesse marchigiane a lungo ignorate e delegittimate; per poi passare alle parole delle donne additate "sdreghe", nomea che ha colpito per lungo tempo coloro che uscivano dai rassicuranti ruoli socialmente indotti. Visiteremo poi l'immaginario paesino marchigiano di Valleoscura, dove grandi donne si misurano con la complessità del male che sorge nelle piccole comunità, per poi approdare infine nel lago amaro dei rapporti tra madri e figlie, giovinezza e inquietudine.



Le date degli incontri:



17 febbraio ore 19: "Tacete o maschi". Le poetesse marchigiane del '300 con Franca Mancinelli e Rosella Simonari



25 febbraio ore 19: "Marche Stregate" con Silvia Alessandrini Calisti



11 marzo ore 19: "La notte si avvicina" con Loredana Lipperini



24 marzo: "L'acqua del lago non è mai dolce" con Giulia Caminito



Le presentazioni si svolgeranno in diretta facebook sulla pagina di Casa delle Culture.