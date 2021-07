Provviste d'estate: l'incontro per parlare delle grandi opere recuperate

Provviste d'estate: arriva ad Ancona Cliquot, una nuova casa editrice esperta nel “recupero dei classici mancati, delle belle opere dimenticate”. Un viaggio con Federico Cenci, fondatore di Cliquot, alla scoperta dei gioielli rinvenuti da Cliquot in umide cantine: opere introvabili o mai pubblicate in Italia, storie immaginifiche e stupefacenti cadute nel dimenticatoio, racconti pulp di autori italiani di inizio Novecento ripescati dall’oblio. Un catalogo che pone sotto i riflettori opere rimaste marginali, come marginali erano gli spettacoli di Chevalier Cliquot, mangiatore di spade di inizio Novecento che si esibiva negli sideshow, spettacoli secondari associati a circhi e fiere.

Al via il 27 luglio alle 19 al Lazzabaretto l'aperitivo all’insegna dell’esplorazione di mondi sconosciuti o ritrovati. Partecipano all’incontro: Simona Rossi di libreria Fogola e Giorgia Sestilli della Biblioteca di Casa delle Culture.

