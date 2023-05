Da Crepet a Branduardi, i nomi dell'estate di Sirolo: il programma completo

SIROLO - Una stagione estiva con artisti nazionali e internazionali che si svolgerà all'interno del Parco della Repubblica e firmata dall'agenzia di concerti Universal Events di Emanuel Pàstina. Un cartellone ricco di appuntamenti sia gratuiti sia a pagamento per ogni fascia di età che spazieranno dai concerti alla comicità per passare all'evento dedicato ai bambini e quello dedicati ai giovani fino all'appuntamento/incontro con Crepet.

"Sirolo è una città che significa molto per me - esordisce Emanuel Pàstina - è qui che iniziai a organizzare il mio primo evento, il concerto di Niccolò Fabi e ringrazierò sempre coloro che mi diedero l'opportunità e la fiducia. Proprio come tanti anni fa, quest'anno inizieremo la stagione con la serata in occasione dei festeggiamenti per l'ottenimento della 30° Bandiera Blu consecutiva, la serata si terrà il 22 luglio e vedrà salire sul palco direttamente da SanRemo i Cugini di Campagna presentati dal Sirolese Francesco Gioacchini, già presentatore di moltissimi eventi in riviera. A pochi giorni di distanza arriverà il noto psichiatra e saggista Prof. Paolo Crepet che presenterà il suo libro, a far da moderatore ci sarà la dottoressa Cinzia Nicolini.

Il mese di agosto - prosegue Pàstina - sarà superlativo in quanto arriveranno altrettanti big dello spettacolo come il 05 agosto con lo spettacolo comico di Paolo Cevoli, Giuseppe Giacobazzi e Duilio Pizzocchi. I tre per la prima volta insieme sul palco porteranno tutta la comicità Emiliano-Romagnola. Pochi giorni dopo arriverà il Maestro Angelo Branduardi con il suo "The Hits Tour" accompagnato dalla sua band eseguirà tutti i suoi successi. Per il periodo di ferragosto l'agenzia in collaborazione con la Pro Loco, associazione a cui ringrazio moltissimo per il prezioso supporto, organizzerà due eventi gratuiti entrambi a partire dal tardo pomeriggio, il 14 una serata dedicata ai giovani a partire con ospite il Dj La Regina e il giorno seguente, il 15, con la "Notte Bianca dei Bambini".

Il 19 agosto il concerto della band internazionale Creedence Clearwater Revived, la band che John Fogherty (fondatore dei CCR) volle creare alla

fine degli anni 80 assieme a Johnny "guitar" Williamson ma che poi a causa di una prematura morte lasciò in mano a Williamson che da allora

la sta portando ad esibirsi in tutto il mondo. Non mancherà la collaborazione con MultiRadio che anche quest'anno trasmetterà in diretta da piazza Vittorio Veneto tra luglio e agosto. Vorrei ringraziare - conclude Pàstina - il comune nelle persone dell'Assessore Serrani e del Sindaco Moschella per l'opportunità, la fiducia e il supporto" I biglietti dei spettacoli a pagamento potranno essere acquistati presso l'ufficio IAT già da questo week end e sul sito di vivaticket