Prima Tappa Miss Conero 2023: la fascia a Federica Argentati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Miss Conero 2023: è la 26enne senigalliese Federica Argentati la vincitrice della prima tappa di Castelfidardo La decima edizione del più importante concorso dorico di bellezza ha preso il via sabato 8 Luglio da Piazza della Repubblica di Castelfidardo. Non solo glamour ma anche beneficenza, in quanto da sempre, l’agenzia pubblicitaria Ankongrafica, organizzatrice dell’evento, intrattiene uno stretto rapporto con l'Associazione Patronesse del Salesi che quest’anno sostiene l’acquisto di un macchinario per il trattamento e cura della labiopalatoschisi, cioè una malformazione congenita del labbro superiore che purtroppo in Centro- Africa causa ancora migliaia di morti infantili. Importante inoltre, il patrocinio con Confartigianato Imprese Ancona e Pesaro-Urbino con la quale si vanno a valorizzare le produzioni delle imprese locali che si mettono al servizio della kermesse, mostrando al pubblico le proprie produzioni che spaziano dai gioielli, ai prodotti per la cura del corpo ed accessori moda. Madrina della serata la ballerina e showgirl Matilde Brandi che ha deliziato il pubblico con una spumeggiante esibizione di canto con il brano “Guarda che Luna” di Fred Buscaglione, accompagnata come sempre dai due storici presentatori Tunde Stift ed Edoardo Raggetta. Di seguito la classifica completa della prima serata 1^ Miss città di Castelfidardo: Federica Argentati 2^classificata Miss Eleganza Energetic Evolution di Tamburo Andrea: Sara Marchegiani 3^classificata Miss sport Ford Eusebi s.p.a.: Eveline Biancotto 4^ classificata Miss simpatia My English School Ancona: Manila Violini 5^ classificata Miss fitness Elite Studio Personal: Nazareth Marzoni 6^ classificata Miss sorriso Ck Servizi: Giulia Faina Le prossime tappe in ordine temporale saranno: - Playa Solero - Località Palombina (AN) il prossimo 20 luglio; - Sirolo, 25 Agosto; - 21 Ottobre, Teatro delle Muse (AN). Il 21 Luglio, invece, all’interno della manifestazione Premio Penelope di Senigallia, ci sarà una piccola sfilata con le partecipanti del concorso che prevede due cambi d’abito, nello specifico moda mare ed abito da sera.