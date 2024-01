Le Marche raccontate con i sonetti, sabato la presentazione dell'antologia

OSIMO- Appuntamento a Osimo con la presentazione dell’antologia “Il Canto delle Pleiadi: sonetti del nuovo Millennio” in agenda per sabato 20 gennaio presso la sala conferenze del chiostro della Basilica di San Francesco. La raccolta di componimenti poetici, a cura di Loretta Zoppi e Lidia Guerrieri, nasce da un’amicizia letteraria tra un piccolo gruppo di amanti della poesia. L’opera, edita nella collana “Quaderni del Consiglio regionale”, propone sonetti in lingua italiana, in dialetto e infine composizioni dedicate alle Marche, ai luoghi maggiormente rappresentativi e alla personalità più famose. All’iniziativa, prevista per le 17.30, interverrà il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini. Parteciperanno, tra gli altri, Loretta Zoppi e Federico Cinti. Letture a cura di Bianca Maria Barchiesi. La serata sarà arricchita dalle note del violino di Marco Santini. L’evento fa parte della rassegna “LibriFuoriteca” organizzata dalla Biblioteca del Consiglio regionale per valorizzare e promuovere autori ed editori marchigiani.