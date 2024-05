Premio “Valeria Moriconi” 2024 a Elena Bucci, il 15 giugno la cerimonia e lo spettacolo "Canto alle vite infinite"

JESI - Il Premio “Valeria Moriconi - Protagonista della scena” 2024 sarà assegnato il 15 giugno a Elena Bucci. La cerimonia di premiazione al Teatro Pergolesi di Jesi al termine dello spettacolo “Canto alle vite infinite” (ore 18), di e con Elena Bucci. Il premio “Futuro della scena” a Marina Occhionero. Alle ore 16,30 alle Sale Pergolesiane la presentazione del libro “Universo Duse” di Maria Pia Pagani e Paolo Puppa.

È Elena Bucci, tra le voci più interessanti e riconosciute del panorama teatrale contemporaneo, premio Eleonora Duse, due premi Ubu e due premi Hystrio, la vincitrice della quinta edizione del Premio “Valeria Moriconi - Protagonista della scena”, riconoscimento a cadenza biennale intitolato alla grande attrice di Jesi. Nelle precedenti edizioni, il premio è stato assegnato a Isabelle Huppert (2009), a Monica Guerritore (2011), Emma Dante (2020) e a Ottavia Piccolo (2022). Il Premio “Valeria Moriconi” è stato istituito dalla Città di Jesi, Fondazione Pergolesi Spontini, Amat e Centro Valeria Moriconi (enti promotori), con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Marche, per conservare e continuare l’eredità artistica e culturale della grande attrice di Jesi, valorizzando il ruolo della donna sulla scena tra passato, presente e futuro.

Il riconoscimento sarà conferito a 19 anni esatti dalla scomparsa di Valeria Moriconi, sabato 15 giugno ore 18, al termine dello spettacolo “Canto alle vite infinite” che vede Elena Bucci protagonista in scena, come autrice, regista e interprete. Dopo la performance, l’artista romagnola converserà in palcoscenico con il direttore dell’Amat Gilberto Santini. Seguono l’assegnazione del Premio Moriconi “Protagonista della scena” 2024 alla Bucci, con il dono dell’opera fotografica di Tommaso Le Pera raffigurante Valeria Moriconi in Antonio e Cleopatra [1989] nella regia di Giancarlo Cobelli, e a Marina Occhionero per la sezione “Futuro della scena”, con il ritratto di Valeria Moriconi in Epitaffio e ballata per Salomè [1971] nella regia di Franco Enriquez, sempre realizzato da Tommaso Le Pera. Il Premio consentirà alla Occhionero, attrice emergente di Asti, di sviluppare un progetto teatrale con gli enti promotori, nella prossima stagione.