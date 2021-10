Sapore di mare e profumi di vino: tornano le Tradizioni in tavola

Indirizzo non disponibile

Continua il percorso della bontà attraverso i sentieri tracciati da Bacco. Venerdì 22 ottobre, dalle ore 20,00, al Ristorante Pesci Fuor D’Acqua di Portonovo, nuovo itinerario del sapore proposto dall’originale kermesse dell’enogastronomia regionale di qualità.



Durante la serata i commensali conosceranno la storia delle eccellenze marchigiane in una prelibata cena degustazione con squisiti piatti di mare. Palmiro Ciccarelli, stimato sommelier ed esperto assaggiatore di olio guiderà gli ospiti in un affascinante percorso ad hoc con al centro raffinate specialità ittiche.

Protagoniste saranno alcune delle più celebri cantine della nostra terra. In particolare, sarà possibile gustare Le Piagge- Colli Maceratesi Ribona Doc 2020 di Villa Fiorano (Appignano-MC) o appassionarsi alle delizie dell’azienda Agricola Conventino (Monteciccardo-PU) o ai profumi e gli aromi sapientemente ottenuti dall’esperta viticoltura della Cantina Lumavite (Rapagnano-FM).

Il costo previsto a partecipante è di 35 euro. Il progetto complessivo è stato finanziato dal bando della Regione: “Marche dalla vigna alla tavola” operante nell’ambito del Piano Triennale di Promozione per il settore Agroalimentare con il fine di valorizzare il vino di qualità nell’ambito della ristorazione, della buona tavola e dell’hotellerie e dare così una forte spinta all’economia del nostro territorio da sempre vocato al turismo e alla convivialità. L’organizzazione degli eventi è di Investments & Service.