"Portonovo in Fiore", boom di prenotazioni per passeggiate e visite guidate

ANCONA- “Portonovo in Fiore” è boom di adesioni alle passeggiate e di prenotazioni alle visite guidate organizzate in occasione della due giorni di eventi nella baia. La manifestazione in programma sabato 1 e domenica 2 aprile è organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Consorzio La Baia e con il patrocinio del Parco del Conero. Un festival all'insegna della natura, della musica, dell'arte e dei prodotti del territorio, quindi del benessere psicofisico e dello stare insieme. Lasciando la propria auto nel parcheggio a monte, sarà possibile raggiungere la baia con i bus navetta gratuiti dalle ore 8,00 alle ore 23,00 di entrambi i giorni. Ad accogliere i visitatori il mercatino dei fiori che si svolgerà sabato e domenica. Ci saranno fiori e piante, prodotti naturali e artigianato artistico a cura di My Love eventi. Domenica 2 aprile dalle ore 9.00 alle ore 18.00 a cura di Carlo Pietrarossi, Loriana Tittarelli e Renato Brancaleone spazio all'iniziativa di “stone balance”, alla ricerca del proprio equilibrio grazie alle pietre, per molti una forma di meditazione, di immersione interiore, di consapevolezza della dimensione interna ed esterna. Ai presenti verrà offerto un primo approccio a questa nuova disciplina e per sintonizzarsi sulle motivazioni della ricerca del proprio equilibrio. E ancora in entrambe le giornate “Portonovo Street Food”, a cura del Consorzio La Baia, con gustosissimi panini di carne e di pesce. Sabato e domenica dalle 10 alle 15:30 è prevista anche una passeggiata naturalistico culturale guidata lungo il sentiero n. 309 (circa 3.5 km) per scoprire la storia e l'ambiente dello straordinario habitat della baia (Storia geologica di Portonovo -Lagoprofondo -Vegetazione di Portonovo e Conero- fauna ed approfondimenti ornitologici) a cura dell'Associazione Pungitopo e dell'Associazione Ornitologi Marchigiani. Lungo il percorso guide esperte parleranno di storia e monumenti di Portonovo: Chiesetta di Santa Maria, Torre di Guardia, Fortino Napoleonico. Interverranno ospiti d'eccezione: il Prof. Stefano Piazzini - Geologia e Vegetazione del Conero e Portonovo; Gilberto Stacchiotti - Storia e Monumenti di Portonovo; Fulvio Felici - Gli Uccelli del Monte Conero. E ancora alle ore 10, sempre l’1 e il 2 aprile, visite guidate alla chiesetta di Santa Maria in collaborazione con la Soprintendenza archeologica, Belle Arti e al Paesaggio delle Marche.

Nei due giorni della manifestazione non mancheranno performance musicali e artistiche lungo i sentieri e sulle spiagge della baia di Portonovo. Si parte sabato alle 15:30 con l’esibizione piano, violino e voce nella zona spiaggia della Torre e della Capannina; alle ore 16.00 Concerto del "Nino Rota Ensemble" pianoforte, violino, flauto e voce. Domenica 2 aprile invece dalle ore 11.00 duo sax repertorio jazz - zona spiaggia della Torre e della Capannina; sempre alle 11 duo di chitarra classica e solista repertorio classico sudamericano lungo i sentieri; alle ore 15 zona Le Terrazze, performance di danza aerea a cura di Giulia Piermattei (La Luna Dance Center); alle ore 16.00 a cura dell'”Accademia musicale" di Ancona- concerto di archi - zona lago grande. Sarà ospite della manifestazione il pianista nel maggiolone, presente sabato e domenica durante la giornata sulla spiaggia. Omar Conti è un musicista compositore autodidatta di 28 anni originario di Fossombrone (Marche) e designer d’auto, che insieme al suo maggiolino rosso gira dal 2019 tra gli scenari naturali più suggestivi dell’Appennino e del nord Italia, regalando con pianoforte e violoncello la sua musica alla natura. Per chi fosse interessato a partecipare alle visite guidate è necessario prenotare o presso il punto informativo dell'edicola di Piazza Roma, o al punto informativo turistico di Portonovo, oppure telefonando al numero 3392922855.