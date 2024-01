"Porto svelato": storie di mare raccontate ai bambini

La parola passa ai bambini nel programma di “Porto svelato”, il percorso promosso dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale per gli Italian port days, manifestazione nazionale coordinata da Assoporti, creata per avvicinare le comunità alla vita e alla cultura portuale, per far conoscere gli scali, i protagonisti e le attività di queste realtà. Un progetto ideato per l’Adsp da Adriatico Mediterraneo che ha visto coprotagonisti il Museo Archeologico Nazionale delle Marche, Marche Teatro-Teatro del Canguro, Hort e il laboratorio artigianale Bottega Tintura. Gli ultimi appuntamenti di “Porto svelato” saranno dedicati al teatro per i più piccoli con racconti legati al mare.

Domenica 28 gennaio alle 11 al Teatrino del Piano, in via Maggini 1, andrà in scena “Storie di mare sulla cresta dell’onda – Storie a prua”, letture a cura di Marche Teatro /Teatro del Canguro, dedicate ai bambini dai 5 anni. Domenica 18 febbraio, invece, ultima proposta di “Percorso svelato” con “Storie di mare sulla cresta dell’onda – Storie a poppa”, sempre alle 11 al Teatrino del Piano con Marche Teatro/Teatro del Canguro.

Ci sono storie che sanno di sale, come i pesci, o come il sapore che ci resta sulla pelle dopo un giorno sulla spiaggia. Ci sono storie che sanno di vento, quel vento che spinge le vele quando le navi dei pirati prendono il largo, o quella brezza che ci sfiora i capelli quando guardiamo dalla riva l’orizzonte. Ci sono storie che sanno di mistero, come quello che c’è là sotto, nel blu profondo, oltre la superficie dell’acqua. Ci sono storie che sanno di crema da spalmare sotto l’ombrellone. Ci sono storie che attraversano gli oceani e ci portano lontano. Sono le storie del mare. Due attrici-animatrici accompagneranno i giovani spettatori “al largo” attraverso la lettura di storie che hanno per protagonista il mare. Pronti a salpare?

L’ingresso a “Storie di mare sulla cresta dell’onda” è gratuito, prenotazione facoltativa allo 07182805 dalle 9 alle 20.