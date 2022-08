“Porto, passione e pallone”, i Portuali di ieri e di oggi si raccontano in un libro

ANCONA- Si è tenuta ieri pomeriggio (4 agosto), nel suggestivo salotto di piazza del Papa nell’ambito del Festival “I giovedì con gli autori”, la presentazione del libro “Porto, passione e pallone” (casa editrice “affinità elettive”, rappresentata dalla fondatrice Valentina Conti) scritta da Franco Lorenzini e Sergio Dubbini.

Davanti ad oltre duecento presenti sono state ripercorse le gesta calcistiche e non solo dei Portuali di ieri e di oggi (rappresentati, sul palco, dalle maglie verdi a testimonianza del passato e biancoblù per il presente) rimembrando le parti più significative di una storia che va avanti dagli anni ’60. E’ stata l’occasione per dialogare, ricordare, applaudire e lasciar libera la memoria. Anni di dilettantismo e aggregazione, di lavoro e divertimento. Anni che nessuno dei presenti ha mai dimenticato.

Per l’amministrazione comunale, che ha patrocinato l’evento, presenti assessori Ida Simonella, Paolo Marasca e Stefano Foresi. Tanti interventi dal pubblico. Tra questi l’attuale presidente Assoporti Rodolfo Giampieri, che ha scritto la prefazione del libro, l’ammiraglio Enrico Moretti, il presidente Compagnia Portuali Servizi Luca Cesaroni (tra i fondatori della nuova società insieme a Mirko Pisoni), mister Stefano Ceccarelli (cofondatore del club) e l’attuale capitano Andrea Savini.