BBQ - Peace Pork & Music, tra i vigneti torna il "Porco del Conero": il programma completo

ANCONA - Dopo la lunga pausa “forzata”, torna l’appuntamento della Raval Family tra i declivi e i vigneti della Tenuta Moroder nel Parco del Conero. Si inizia il 25 Aprile, da mezzogiorno a mezzanotte per poi si replicare l’1 Maggio. Griglie roventi, street food per tutti i gusti, djset, vino del territorio e tanta natura a fare da cornice a due giornate di festa e good vibes dal sapore tutto marchigiano.

Il BBQ - Peace Pork & Music nel tempo è diventato una manifestazione di grande richiamo. La sua declinazione BBQ - Porco del Conero nasce nel 2012 dalle menti della Raval Family, locale da quasi vent’anni al centro della nightlife anconetana, e si concretizza nel rapporto con le Cantine Moroder. Già dal nome, volutamente ironico, si è scelto di valorizzare l’ubicazione esclusiva, gli incantevoli vigneti della Tenuta oltre che il vino e il cibo, da sempre garanzia di qualità, alla base della proposta Moroder.

l numeri del BBQ - Porco del Conero sono impressionanti: negli anni le due giornate si sono attestate sulle 12.000 presenze ponendosi come alternativa al classico party serale. Oltre che attirare ragazzi provenienti da tutto il Centro Italia, infatti, BBQ - Porco del Conero è un evento ideale per famiglie e un'occasione irripetibile per stare insieme all’aria aperta fin da pranzo. Proprio per il grande afflusso, si potrà accedere al BBQ esclusivamente con taxi o con gli autobus navetta che partiranno dal parcheggio dello Stadio del Conero e che faranno spola in maniera continuativa dalle ore 12.00 alle ore 00.00.

C’è chi ama scatenarsi in pista, chi invece predilige la proposta enogastronomica, gli eventi marchiati BBQ - Peace Pork & Music raccolgono un pubblico trasversale Carne alla griglia, vino e tante altre proposte, senza dimenticarsi degli amici vegetariani, vegan e celiaci. La cucina è attenta a tutte le esigenze. Quest’anno i barbecue del 25 Aprile e del 1 Maggio sono marchiati “Grigliata italiana” con Qualità è Amore. Tra le conferme: Maya Senza Glutine, food truck con proposte vegetariane, vegan e celiache e Octofood - Cucina itinerante, dedicato al pesce. Confermata anche la presenza di un punto gelato degli amici di Gelati Radicali.

La musica è sempre protagonista al BBQ - Porco del Conero. Il sound si sviluppa su due grandi dancefloor. Il 25 Aprile sono i DJ del REDD - Raval Electronic Dance Department, di ispirazione techno ed elettronica, ad aprire le danze mentre nel secondo stage avremo il sound rock di Toky & Alteria da Virgin Radio insieme al nostro Mata Jr. Il Primo Maggio spazio al VodkatroniK, party a vocazione eclettica, e al Caligula Sound System con sonorità roots & reggae per il ritorno della Reggata del Conero.

La Raval Family, società che gestisce il RAVAL e O Acqua O Vino è anche organizzatrice di numerosi progetti ed eventi. Gran Mercato del Pia’, Ancona Street Food Festival, Raval Family XMas Garage, FARgO al Parco del Cardeto sono sono alcuni di questi.

Al BBQ - Porco del Conero si potrà accedere esclusivamente tramite i mezzi pubblici della Conerobus messi a disposizione dall’organizzazione. Come sempre, le navette partiranno dal parcheggio dello stadio del Conero per portare gli ospiti fino alle Cantine così da agevolare l’afflusso e il deflusso eliminando il caos viabilità.

Per accedere alla festa c’è quindi solo un modo e ci teniamo a sottolinearlo: parcheggiare allo Stadio del Conero e usufruire del servizio bus-navetta attivo da mezzogiorno a mezzanotte. Tutta Montacuto, infatti, sarà monitorata da personale su strada e da carroattrezzi attivi e l’accesso non sarà consentito né con automezzi né con motoveicoli. Solo i possessori di permesso potranno accedere all’area.

Negli anni BBQ - Porco del Conero si è trasformato in uno splendido esempio di rispetto reciproco tra utenza e contenitore. I favolosi luoghi dell’evento sono fruiti e goduti in maniera consapevole da migliaia di ragazzi che ogni anno si ritrovano a vivere queste splendide giornate in alcuni dei luoghi più incantevoli delle Marche con senso civico e senza dimenticare il valore di differenziare grazie ai Recycle Point.

Dal 2018 BBQ - Peace Pork and Music si tiene anche a Bologna grazie alla partnership con Eventeria. Il 2/3/4 Giugno sono le date dell’evento che si terrà presso gli spazi del Dumbo e che vedrà fra gli ospiti i Kruder&Dorfmeister, Tobi Neumann, Pino D’Angio e altri artisti in via di definizione.

Per ulteriori informazioni: Raval Family - Federico Pesciarelli 348 8044179 - info@ravalfamily.it