Popsophia omaggia Raffaella Carrà: alla Mole uno spettacolo musicale dedicato all'icona della tv

ANCONA- Dopo il successo registrato sabato e domenica alla Mole con i due eventi in programma, Popsophia, il festival filosofico musicale diretto da Lucrezia Ercoli e approdato con una anteprima ad Ancona in collaborazione con l'Amministrazione comunale, farà il tris il 27 dicembre, ore 21,15, con un nuovo spettacolo musicale dedicato a Raffaella Carrà. Un omaggio alll’iconica figura della tv italiana che è diventata il simbolo di una rivoluzione culturale che stimola la riflessione filosofica attorno al ruolo dell’arte e del potere dei media. Il philoshow di Popsophia realizzato assieme alla frizzante band Factory, che il pubblico anconetano ha apprezzato nel fine settimana, porterà lo spettatore a ballare con i successi della Carrà, dal Tuca tuca” a “Rumore”, da “A far l’amore comincia tu”, a “Fiesta” e l’immancabile “Tanti Auguri” per chiudere l’anno 2023 in attesa del festival che verrà. Non è necessaria la prenotazione. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.