Pokifè kids festival, aspettando il Natale: il programma e le attività

La Proloco di Polverigi, in collaborazione con il Comune e il Centro Sociale L'Iniziativa di Rustico vi invita al PoKiFè Polverigi Kids Festival nella versione invernale "Aspettando il Natale".

Tornano i laboratori per bambini dedicati alle decorazioni natalizie. Primo appuntamento venerdì 26 Novembre con il Laboratorio Creativo "Calendario dell'Avvento": bambini dai 6 anni in su si divertiranno nel creare un calendario pieno di sorprese per aspettare il Natale. Venerdì 3 Dicembre i bambini dai 4 anni potranno divertirsi nel creare addobbi natalizi personalizzati da appendere all'albero. Venerdì 10 Dicembre scriveremo insieme la letterina per Babbo Natale che si potrà poi imbucare nella tradizionale casetta allestita in Piazza Umberto I. Tutti gli eventi su prenotazione si svolgeranno dalle ore 17:00 alle 18:30 presso il Centro Sociale L'Iniziativa di Rustico a cura di Mihaela Diana Dobrenau e dello Staff del PoKiFè. Per info e Prenotazioni:pokife2021@gmail.com