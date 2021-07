Giornata dell'amicizia: Poesie al tramonto con Umberto Piersanti

Oasi Oikos e Legambiente Circolo di Pesaro promuovono venerdi 30 luglio 2021 alle ore 20.30 – in occasione della Giornata Internazionale dell’Amicizia l'evento Poesia al tramonto con Umberto Piersanti.



La condivisione è uno dei valori che stanno alla base dell’amicizia, in questa giornata speciale, creata per promuovere unione e solidarietà, vorremmo condividere – con chi lo desidererà – l’amore per la Natura e l’ascolto di versi che ispirano pace, connessione e volontà di creare un mondo migliore, prevenendo la distruzione del nostro pianeta.

La poesia vive nel segno di una fraterna ed intensa comunicazione fra tutti coloro che si trovano a viverla in spirito di amicizia. L'evento si tiene al Parco San Bartolo – Casteldimezzo (PU) Strada Panoramica – ‘Tetto del Mondo’.