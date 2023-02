La disabilità si affronta a tutta velocità: evento sui go-kart (gratuito) per i diversamente abili

ANCONA - Primo evento del 2023 targato Autocross Marche. Domenica 26 Febbraio i piloti di Autocross e Istruttori di Guida certificati UISP saranno alla guida di Go-Kart biposto per far divertire i ragazzi disabili amanti della velocità. Per amici e accompagnatori ci sarà la possibilità di noleggiare Go-Kart singoli e divertirsi tutti insieme. Nel Kartodromo Indoor di Camerano, grazie alla disponibilità di PG Kart, gli istruttori saranno a disposizione tutta la mattina dalle ore 09.00 in poi. La disponibilità è limitata ed è obbligatoria la prenotazione al 3347177162. Per i ragazzi diversamente abili l'evento è gratuito. Per informazioni: Alesandro Raffaelli: 393338645307