Piero Massimo Macchini in scena: la dea fortuna su Zoom

Domenica 31 gennaio alle 21 sulla piattaforma Zoom va in scena lo spettacolo di Piero Massimo Macchini dal titolo "Fortuna Macchini". Attore, comico, mimo, fantasista e clown. Piero Massimo Macchini è un artista poliedrico che ha sperimentato tutte le varie forme di umorismo, dal teatro alla tv, dalla radio al cinema, dall’editoria fino al web. Lo spettacolo è gratuito, prenotazioni a questo link.

Dopo l’esperienza maturata negli ultimi mesi con sketch e spettacoli su diverse piattaforme online, soprattutto grazie al progetto innovativo Macchini a domicilio, Piero Massimo Macchini si cimenta in questo nuovo spettacolo che vede come protagonista la fortuna. Di volta in volta, la ruota si fermerà su un aforisma sulla fortuna: da qui ha inizio il “viaggio” del protagonista che, ispirato dagli aforismi selezionati, porterà in scena racconti diversi in una performance interattiva e in continuo mutamento. Ispirato dall’immenso Gigi Proietti e dal suo spettacolo Cavalli di Battaglia, Macchini avrà al suo fianco sul palco una cassa piena del materiale utile a valorizzare il pezzo che la mano del pubblico, aiutata dalla sorte, sceglierà. Nulla è mai scontato e con Macchini le regole valgono ancora meno quindi, anche in questo spettacolo (come nella migliore tradizione italiana in cui non conta mai chi vota), a dettare i ritmi dello spettacolo saranno anche diverse sorprese. Lo stile comico veicolato attraverso un linguaggio a metà tra il monologo e la pantomima, tratto tipico della poetica di Macchini, sarà in grado di suscitare nello spettatore la risata ma anche la riflessione e l’emozione. L’artista racconta che, da quando è diventato padre di due bambini, ha realizzato che sorprese e regole devono andare a braccetto, che i programmi devono amare gli imprevisti e viceversa, che l’educazione non è una briglia ma un delizioso gioco di incastri tra esempi, errori, esperienze e un pizzico di fortuna. Piero Massimo Macchini sceglie, con questo spettacolo, di riportare l’attenzione sulla fortuna, di indagare questo bellissimo modo di vivere l’equilibrio tra errori, caso e fato. Ci riuscirà? Si dice che la fortuna aiuta gli audaci. A Macchini, con il suo pubblico, il compito di far girare la fortuna sulla ruota, sperando che sia di buon auspicio anche per tornare presto alle performance dal vivo.