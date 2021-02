Piccolo Asmodeo: doppio appuntamento per il live dello spettacolo-laboratorio

La programmazione de La Scena dei Piccoli, in collaborazione con l'assessorato alla cultura di Osimo, prosegue con un appuntamento live streaming con Teatro Gioco Vita.

Teatro Gioco Vita è un'importante realtà del Teatro Ragazzi Italiano, che presenta in diretta da Piacenza lo spettacolo-laboratorio "Piccolo Asmodeo", sabato 20 febbraio in due collegamenti live. Questo il link per seguire lo streaming alle ore 17 e alle 21.