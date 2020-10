Piccole storie: appuntamento con "Nati per Leggere in autunno"

Mercoledì 8 ottobre alle ore 16.30 al parco di Posatora, presso l'area giochi, al via l'evento Piccole storie: appuntamento Nati per Leggere in autunno.

Le letture sono rivolte a bambini da 0 a 6 anni in presenza di adulti accompagnatori. Agli appuntamenti saranno presenti i volontari Nati per Leggere che forniranno ai genitori le informazioni del programma nazionale Nati per Leggere e consiglieranno i libri per favorire la pratica della lettura ad alta voce delle famiglie. In caso di maltempo le letture programmate al parco della Cittadella, al parco di Piazza Fontana e al parco di Posatora saranno annullate. Gli appuntamenti presso il Museo Omero si devono prenotare inviando una mail a biblioteca.ragazzi@comune.ancona.it oppure telefonando al numero 071 222 5022 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13. Orario letture presso il Museo Omero 10-12 con due turni di 10 persone: 10.15 – 11.00 (1. turno); 11.00 – 11:45 (2. turno). Le famiglie devono presentarsi alle letture munite di mascherina.