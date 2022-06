Piazza del papa tra favole e musica: un concerto animato con Veronica Maya e il millennium ensemble

Dalla collaborazione tra l’Associazione “ZonaMusica” di Ancona e la Società Amici della Musica “G. Michelli” di Ancona nasce un nuovo, entusiasmante Concerto Animato dedicato a tutta la famiglia. Una frizzante lettura in chiave musicale delle più celebri favole di Esopo, su musica originale del Maestro Salvatore Schembari e la narrazione della nota conduttrice TV Veronica Maya, accompagnata dal Millennium Ensemble (Fabio Angelo Colajanni, flauto e ottavino; Massimo Lamarra, oboe; Emanuele Geraci, clarinetto; Paolo De Gasperis, corno; Gaetano Lo Bue, fagotto). Il concerto, dal titolo “Esopo tra favola e musica”, sarà rappresentato martedì 28 Giugno alle ore 20.30 presso Piazza del Plebiscito ad Ancona. Un connubio di musica e letteratura, arricchito dai suoni onomatopeici degli strumenti a fiato che stimoleranno l’attenzione sull’evolversi dei racconti. Un lavoro unico e originale che da anni viene realizzato nelle scuole, nei teatri, nei centri commerciali, negli ospedali e nelle case di cura e, essendo un progetto assolutamente unico e originale, vanta anche presenze negli USA presso l’Università del Southern Mississippi e l’Università di Emory ad Atlanta. Lo spettacolo è pensato particolarmente per i giovani ed è adatto a tutta la famiglia. Un concerto animato di grande coinvolgimento in grado di far volare grandi e piccoli nel fantastico mondo delle favole.



In caso di maltempo, il concerto si terrà al Ridotto del Teatro delle Muse.

I biglietti del concerto sono reperibili a prezzi vantaggiosi presso la Biglietteria Teatro delle Muse: 071 52525 – biglietteria@teatrodellemuse.org; oppure ONLINE al seguente link di VivaTicket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/esopo-tra-favola-e-musica/183651.

Per ulteriori info: Società Amici della Musica “G. Michelli”, Tel. 071 2070119, info@amicimusica.an.it - ZonaMusica Ancona, Tel. 071 872961, zonamusica.an@gmail.com.