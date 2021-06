Pezzo a pezzo: la storia di due sorelle a teatro

Due sorelle non si vedono dal funerale della madre e si ritrovano dopo tre anni nella casa della loro infanzia, ora in vendita. Si confrontano con i fantasmi che infestano la loro vita e le hanno rese le donne che sono. Pezzo a pezzo, le loro esistenze vengono sezionate: si aprono voragini nel vissuto di ognuna, perché i ricordi non combaciano. La vicinanza forzata esaspera il senso di solitudine. Nel tempo delle azioni quotidiane s’innestano i ricordi, i sogni, passato e presente si fondono in una strana danza. Le due sorelle si rendono conto che per andare avanti occorre attraversare il setaccio del presente.



Il progetto nasce dall'incontro di una regista romana, una drammaturga milanese e due attrici marchigiane che sviluppano un’idea in un testo e poi in un progetto di spettacolo attraverso due sessioni di lavoro in uno spazio comunale a Recanati, una residenza al Teatro Cortesi di Sirolo a febbraio e approdano ad Armunia dove riaprono il teatro Nardini di Rosignano Marittimo il 26 aprile scorso, con una prova aperta al pubblico. Lo spettacolo è stato ulteriormente sviluppato durante la residenza al Teatro Comunale di Montecarotto dal 23 giugno al 3 luglio, data nella quale viene presentato al pubblico in anteprima un primo studio. Con il patrocinio del Comune di Montecarotto. Ingresso libero previa prenotazione via whatsapp al 3278587252.

