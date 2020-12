Il Pergolesi non si ferma: al via la nuova produzione tra cinema e teatro

Una produzione in streaming tra lirica e cinema per non fermare il teatro: il Pergolesi di Jesi non si ferma, e con l’attore Giovanni Scifoni, il soprano Lucia Conte e il baritono Giacomo Medici, con Carlo Morganti e con i lavoratori della 53esima stagione lirica di tradizione, è in fermento per una nuova produzione di Fondazione Pergolesi Spontini e Subway Lab. Il progetto vede protagonista l’attore romano Giovanni Scifoni, volto noto della tv e del teatro, artista dai mille talenti che sui social intrattiene i suoi fan con video e due cantanti lirici, il soprano Lucia Conte e il baritono Giacomo Medici. Con loro, anche, il maestro accompagnatore Carlo Morganti. Firma la sceneggiatura Stefano Valanzuolo, da un’idea di Cristian Carrara. La regia è di Andrea Antolini, Diego Morresi e Alessandro Tarabelli, fotografia di Diego Morresi, supervisione scenografica a cura di Benito Leonori, operatore e capo macchinista Leonardo Martellini.

Una narrazione originale, sviluppata con una metodologia tutta nuova, diventa pretesto per svelare al pubblico, in una sequenza fitta e sostenuta di accadimenti, i luoghi, anche quelli più nascosti, del Pergolesi, ed i molti riti e mestieri del teatro. Con la musica che scandisce i ritmi del racconto, e diventa colonna sonora di un hellzapoppin scoppiettante, sospeso tra video e palcoscenico.