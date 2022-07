Percorsi di ascolto festival: al via la "Messa...in opera"

Con il concerto del 2 agosto alle ore 21,15 presso la Chiesa di San Medardo in Arcevia (An), prosegue la rassegna “Percorsi di ascolto Festival - 2022”, giunta ormai alla sua tredicesima edizione sotto la direzone artistica di Alessia Mortaloni e organizzata dall’Associazione Harmonica, grazie al contributo del Comune di Arcevia. Protagonista della serata l’organista lombardo Ennio Cominetti che si esibirà in un programma che prevede autori italiani quali Morandi, Quirici e Petrali nel prezioso organo costruito da Giacomo Locatelli del 1889.

Il Maestro Ennio Cominetti è organista, compositore, direttore di coro e d’orchestra. Si è esibito come solista e come direttore, con più di duemila concerti, nelle più importanti cattedrali e in alcuni fra i più noti teatri di Europa, Nord, Centro e Sud America, Medio Oriente e Africa.

Ha inciso ca. 30 CD, realizzato video, scritto articoli per riviste musicali italiane ed europee, tenuto conferenze, master class, presieduto giurie: questa, in sintesi, è la carriera quarantennale di unoi dei più famosi musicisti italiani.

In un programma radiofonico di Hr2 [Germania] è stato definito “personaggio carismatico e musicista nella vera accezione del termine”.

Fra i lavori di saggistica musicale: “Marco Enrico Bossi, l’organista, lo studioso, il compositore”, “Note d’organo, appunti per conoscere il tanto complesso quanto affascinante mondo dell’organo” (anche in inglese), Guida all’ascolto e alla interpretazione del Das Wohltemperierte Klavier di Johann Sebastian Bach” (anche in inglese), “L’avventura dell’armonia infinita”, “Io Verdi mi racconto…”, “La musica in tavola, le ricette dei grandi musicisti italiani”, “Ah che bel vivere, guida ai piaceri della tavola e ai luoghi del grande Rossini”, “Beethoven, il piccolo mondo del titano della musica”, “Vizi d’arte” e “Le signore della musica” (tutti per le Ed. EurArte); “Mozart in Lombardia”, “Rossini, il genio burlone” e “Leonardo e la musica” (per Unicopli).



Il concerto è ad ingresso libero.