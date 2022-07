Percorsi di ascolto festival 2022: "dal Barocco al Romanticismo"

Con il concerto del 28 luglio alle ore 21,15 presso il Chiostro di San Francesco in Arcevia (An), si apre la rassegna “Percorsi di ascolto Festival - 2022”, giunta ormai alla sua tredicesima edizione, sotto la direzone artistica di Alessia Mortaloni e organizzata dall’Associazione Harmonica, grazie al contributo del Comune di Arcevia. Protagonisti della serata il violinista Carmine Gaudieri e la pianista Simonetta Bisegna, artisti abruzzesi, che si esibiranno in un programma che spazierà dal Barocco al Romanticismo, con Sonate di Tartini e Mozart fino ad arrivare alle danze ungheresi e slave di Brahms e di Dvorak.



Il violinista Carmine Gaudieri è nato a L’Aquila; ha iniziato lo studio del violino con il M° Dino Asciolla presso il Conservatorio di Musica della sua città. Ha seguito corsi di perfezionamento con H.Szering, W.Brodsky e con Arrigo Pelliccia presso l’Accademia di S.Cecilia di Roma. Successivamente ha studiato con Sandor Vegh e Kotè Laszlo presso l’Accademia Superiore di Musica Liszt Ferenc di Budapest. Diplomato in viola ha studiato Direzione d’Orchestra Sinfonica e d’avviamento al Teatro Lirico. Ha partecipato a festivals e rassegne musicali con tournèes in Italia e all’estero e come solista con l’Orchestra Sinfonica dell’Università di Santiago del Cile,con l’Orchestra Regionale della Campania, con L’Orchestra da Camera di Venezia etc… e in numerosi concerti con l’Orchestra da camera Aquilana di cui è fondatore, Direttore e solista e con l’Orchestra nel 2009 ha effettuato una tournèe in Cina di 17 concerti suonando alla Bejing Hall, alla radiotelevisione di Zibo, nelle sale da concerto più importanti. Ha collaborato con il Gruppo Carme dei solisti della Scala e come primo violino solista con diverse Orchestre Italiane: Teatro Massimo Bellini di Catania, Sinfonica di Bari, Radio Televisione Svizzera e Italiana suonando in mondovisione. E’ stato docente di violino al Conservatorio di Pesaro, per diversi anni al Conservatorio Verdi di Milano e attualmente al Casella di L’Aquila.



La pianista Simonetta Bisegna ha studiato presso il Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila diplomandosi in Pianoforte con il massimo dei voti. Ha partecipato con successo a vari concorsi nazionali ed internazionali ed ha svolto attività concertistica, come solista ed in formazioni da camera, collaborando con artisti di chiara fama, per la Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, “P. Riccitelli” di Teramo, “Amici della Musica” di Chieti, Festival Internazionale della “Perdonanza” di L’Aquila, “Incontri Siloniani” in Pescina, “Sorakammermusik”, Associazione “Art Studio” di Torino, Associazione Musicale “Symphonia 2000” di Pescara. Con il patrocinio del Consolato d’Italia, ha tenuto all’estero vari recitals pianistici (Francia, Belgio). Si è esibita, in concerto, presso il Teatro Sant’ Andrea di Pescara, il Teatro Comunale di Atri, Sala Laudamo di Messina, Teatro Miela di Trieste, Aula Magna Università per Stranieri di Perugia, Auditorium Flaiano di Pescara, Auditorium Sant’Antonio di Mutignano, “Pescara Music Festival”.

Si è esibita in duo con il violinista Carmine Gaudieri in importanti festival e rassegne: Festival di Fondi, Francigena International Arts Festival, Festival Degli itinerari musicali di Pistoia, rassegna “Confini d’Incontro” sul lago di Como etc..I concerti di Primavera al conservatorio di Sassari.

Nell’anno 2002/2003 ha frequentato il corso annuale per Organista e Maestro di Cappella presso il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila, studiando organo e cembalo con Stembridge partecipando all’Organ - Tour per la rivalutazione degli organi antichi aquilani. Nell’Aprile 2005 ha vinto il primo premio al Concorso Nazionale “B. Barattelli” di Popoli, nella sezione musica da camera. Nel 2007 ha conseguito il Diploma accademico di II°livello in Discipline musicali ad indirizzo interpretativo-compositivo presso il Conservatorio Casella.



Il concerto è ad ingresso libero.