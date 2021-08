Percorsi di ascolto festival: il "Salotto fin de siecle" chiude la rassegna

Si conclude il giorno giovedì 12 agosto la rassegna estiva “Percorsi di ascolto Festival -2021”, organizzata dall’Associazione Harmonica, sotto la direzione artistica di Alessia Mortaloni con il concerto presso il Chiostro di S.Francesco di Arcevia (An) alle ore 21,15: protagonisti della serata saranno il soprano Silvia Martinelli e il pianista Andrea Trovato in un suggestivo programma dal titolo “Salotto fin de siecle” che comprende compositori come Chopin, Tosti e Puccini.



I due musicisti vantano una notevole esperienza artistica sia in Italia che all’estero. Silvia Martinelli, soprano, svolge un’ampia attività artistica, sia nell’ambito della lirica che del concertismo. Andrea Trovato, pianista e organista, conduce una brillante attività professionale che abbraccia le esperienze più varie, dal concertismo alla didattica.



Ingresso libero regolamentato secondo le disposizioni di sicurezza vigenti e fino al raggiungimento dei posti consentiti su prenotazione ai numeri 0731/9127 e 0731/984561.

