Suite dei sensi: tornano i "Percorsi di ascolto"

Sabato 13 novembre alle ore 21,15 presso il Centro culturale di S.Francesco in Arcevia (An), torna un’altra tappa del Festival Percorsi di ascolto – 2021 con il concerto dal titolo “Suite dei sensi”, organizzato dall’Associazione Harmonica. La serata vede come protagonista l’ensemble “Le armoniche stravaganze” con il mezzosoprano Serena Scarinzi, accompagnata al clavicembalo da Francesco Scarcella e con la voce narrante di Salvatore Della Villa. “Suite dei Sensi” è un concerto da camera per soprano, clavicembalo e voce recitante in cui la seduzione è declinata in un sorprendente itinerario drammaturgico. La seduzione incontra la musica e la poesia. Un percorso, giocoso e intrigante, che libera codici diversi dai rispettivi confini: l'opera rompe il guscio accademico che spesso la imprigiona e la seduzione diventa racconto, contrappunto, scrittura scenica.

La seduzione ha da sempre ispirato musicisti, pittori, scrittori, registi a comporre e a creare opere d'arte, che di quell'afflato ne sono permeate. Le figure di Don Giovanni e Giacomo Casanova, gli amanti infernali Paolo e Francesca, i nobili spregiudicati de Le Relazioni Pericolose, sono accomunati da un desiderio comune: l'atto della seduzione nel portare 'altrove' l'amante prescelto. 'Vittima' a volte inconsapevole, altre volte desiderosa di assoggettarsi al gioco della passione. Saranno interpretate arie di J.B.Lully, C. Monteverdi, G.F.Haendel, A. Scarlatti, G. Rossini, H. Purcell, J. Dowland, W. A. Mozart. L’Ensemble “Le Armoniche Stravaganze”, fondato da Francesco Scarcella, nasce in seno alle attività del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio “T.Schipa” di Lecce, con l’intento di riscoprire, studiare e divulgare la musica rinascimentale e barocca, in particolar modo quella pugliese e della Scuola Napoletana.Vi confluiscono esperienze e suggestioni di musicisti professionisti nel settore delle esecuzioni storicamente informate, cambiando l’organico in funzione del repertorio affrontato ed utilizzando strumenti antichi o copie filologiche. L’Ensemble si è esibito in molte città italiane ed europee (Oxford, Parigi, Firenze, Copenaghen ecc.), riscuotendo entusiastici consensi di pubblico e di critica.

Il concerto è a ingresso libero. Obbligatoria la Certificazione Verde COVID-19.

