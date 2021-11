Per terra, passi curiosi in festa: il programma dell'iniziativa

Domenica 28 novembre a Ostra, dalla collaborazione tra gli staff di Per Terra e Pro Loco di Ostra e con il patrocinio del Comune, arriva “Per Terra”. Si tratta di una festa per interpretare il nostro territorio, valorizzarlo e promuoverlo, attraverso l’educazione ambientale. A seguito dell’esperienza entusiasmante realizzata a Corinaldo nel settembre scorso – si legge in una nota – , il “branco di amici” vuole valorizzare e scoprire il territorio di Ostra, Comune Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

“Abbiamo voglia di fare festa insieme agli amici di Ostra, alla scoperta del paesaggio marchigiano che ci sorprende e regala sempre nuove emozioni, spinti dalla passione, orgogliosi ed innamorati della nostra campagna, del paese con la sua genuinità ed i suoi sapori, del bello che circonda le nostre colline. Il 28 novembre, avremo un intero paese in cammino, con piccoli gruppi e passi curiosi, che lentamente prenderanno parte alle diverse iniziative dedicate alla valorizzazione delle ricchezze naturalistiche, storiche e culturali locali. La manifestazione vedrà passeggiate, laboratori per i bambini, presentazioni ed incontri durante l’intera giornata, anche con l’aiuto di professionisti, guide ambientali escursionistiche AIGAE e soprattutto con lo spirito curioso dell’escursionista".