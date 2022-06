Patty Pravo sfida Adriano Celetano: i migliori successi alla corte del castello

FALCONARA - Patty Pravo e Adriano Celentano trasformano il palco in un ring, dove si affrontano a colpi di grandi successi. E’ il filo conduttore della serata ‘Patty Vs Adriano – Musica sul ring’, in programma per sabato 18 maggio alle 21.15 alla Corte del Castello. A vestire i panni di Patty Pravo sarà Laura Anconetani, mentre Ferruccio Gasparini interpreterà Celentano. Protagonisti anche la band ‘I Pronipoti’ e il pubblico, che grazie all’applausometro dovrà decretare il vincitore.

La serata permetterà di fare incontrare sul palco due artisti che hanno scritto la storia della musica italiana, ma che nella realtà non si sono mai esibiti insieme. Sarà possibile ascoltare e cantare, insieme agli stessi cantanti, grandi successi come ‘Il ragazzo della via Gluck’ e ‘Storia d’amore’, oppure ‘Ragazzo triste’ e ‘Cieli immensi’. Il concerto permetterà infatti di ripercorrere i migliori successi di Patty Pravo, dai tempi del Piper fino alle ultime partecipazioni a Sanremo e di Adriano Celentano, dalla nascita del Clan nei primi anni Sessanta fino agli ultimi brani.

L’ingresso è gratuito.