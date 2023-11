Patti Smith strega le Muse: successo straordinario per il concerto della "poetessa del rock"

ANCONA- Uno show straordinario ed emozionante quello andato in scena ieri sera sul palco del Teatro delle Muse. L’icona del rock Patti Smith ha stregato il pubblico con i suoi più grandi successi in quaranta anni di carriera, tra i quali “People have the power” e “Because the night”. La cantautrice americana ha inaugurato proprio da Ancona il suo “A tour of italian days”, una serie di concerti che toccheranno varie città italiane.