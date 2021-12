Insieme per Patrick Zaki: Ancona risponde all'appello di Amnesty International

Indirizzo non disponibile

In occasione dell'udienza di Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna sotto processo in Egitto, Amnesty International manifesterà in circa 50 città italiane.

Ad Ancona l’appuntamento è per martedì 7 dicembre alle ore 18.30 in piazza Pertini, grazie all’organizzazione del gruppo locale di Amnesty con la collaborazione di Acu Gulliver e l’adesione dell’Università Politecnica delle Marche e dell’Anpi – sezione di Ancona.