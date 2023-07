Passeggiata Storico Naturalistica intorno ad Offagna

Conoscere il territorio per ricostruire il passato, conoscere il passato per dare nuovo significato al territorio. Il Polo Museale di Offagna torna quest’anno, in collaborazione con lo storico Matteo Petracci, a proporre una PASSEGGIATA STORICO-NATURALISTICA in cui scoprire e riscoprire i luoghi che sono stati il teatro della Liberazione di Ancona.

L’occasione ci viene offerta dall’anniversario della Battaglia di Ancona: fu proprio nel 18 luglio del non troppo lontano 1944 che il Secondo Corpo di Armata Polacco riuscì ad occupare Ancona, liberandola dall’occupazione tedesca e portando così la città portuale dalla parte degli Alleati. Ancona e le città limitrofe sono state quindi scenario di scontri e combattimenti, e ripercorrendo i luoghi intorno al borgo di Offagna potremmo non semplicemente avere modo di conoscere gli eventi, ma ci sarà modo anche di rivivere le speranze e le paure di chi ha combattuto nei terribili anni della Campagnia d’Italia.



PASSEGGIATA STORICO NATURALISTICA INTORNO AL BORGO DI OFFAGNA



ORE 18:00 ritrovo e partenza davanti al Museo della Liberazione (via dell’Arengo, OFFAGNA.



PASSEGGIATA con la guida di Matteo Petracci intorno alla campagna di Offagna.



CONCLUSIONE presso l’azienda biologico-rigenerativa LA COLLINA DORATA,

con DEGUSTAZIONE di prodotti locali.



L’evento avrà una durata complessiva di 3h. La camminata è ADATTA A TUTTI.





QUANDO – 18 LUGLIO 2023 a partire dalle ore 18:00



DOVE – Museo della Liberazione, via dell’Arengo



ORGANIZZATORE – POLO MUSEALE DI OFFAGNA



GRATUITO E SU PRENOTAZIONE



INFO Email info@visitoffagna.it . Tel. +39 3921302383