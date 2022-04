Passeggiando tra natura e passato: escursione con aperitivo

Sabato 30 aprile al via l'escursione Monte Conero: da San Germano all'antico castello di Massignano. Escursione con aperitivo. E’ il sentiero 316 del Parco Regionale del Monte Conero quello che percorreremo insieme.

Un itinerario che si snoda tra ampi campi coltivati e bosco, collegando due abitati, San Germano e Massignano, lungo la solitaria e selvaggia valle del Betelico.

Di particolare interesse, Massignano, antico castello di cui racconteremo le vicende più simpatiche.

Sarà impossibile non stupirsi delle macchia mediterranea che dopo il torpore invernale si risveglia ed è pronta ad esplodere con i suoi colori e profumi.

Al termine, chi vorrà potrà fermarsi con noi per un aperitivo al Piccolo Birrificio Agricolo San Germano 18.



Lunghezza: 7 km

Durata: 4 h circa soste incluse – termine previsto intorno alle 19.00.

Dislivello: 300 mt

Difficoltà: Escursionistica - percorso su sentiero e strada

Requisiti richiesti: si richiede un minimo di abitudine a camminate con dislivelli.

Equipaggiamento obbligatorio: scarponcini da trekking o scarpe con suola scolpita

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento a strati, 1 cambio da tenere in auto, cappello, acqua, bevande calde, snack, macchina fotografica, binocolo, bastoncini da trekking.



Costo

Adulti: 15 euro

Minorenni: 10 euro.

Bambini fino a 6 anni: gratuito.

La quota comprende: servizio guida ambientale AIGAE

Luogo di incontro: Cimitero di Camerano https://goo.gl/maps/DuGuig7VD8JNSiPr8 15.30

Trasporto: mezzi propri



Posti limitati. Prenotazione obbligatoria fino a venerdì 29/04 alle 18:00.

Per info e prenotazioni:

Telefono 071 9330490 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30, sabato e domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00.

Email: info@conerovisite.it



Escursione soggetta a variazioni in base alle condizioni meteo e al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.