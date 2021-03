Dalla fine all'inizio: film in streaming per Pasqua

Il centro culturale della parrocchia Cristo Divino Lavoratore di Ancona ha realizzato un cortometraggio avente come soggetto la rievocazione storica ed artistica della passione così come rappresentata nel nuovo testamento. Il film, che sarà trasmesso in streaming il 26 marzo p.v. ore 21 sui canali YouTube e Facebook della parrocchia, vuole inoltre essere una testimonianza di fatti avvenuti nel passato ricollocati nei tempi e luoghi di oggi, in particolare nei tempi difficili della pandemia tuttora in corso e in alcuni luoghi caratteristici della città di ancona (le scene sono state girate in parchi e vie del capoluogo dorico). Per questo aspetto è stato ottenuto il patrocinio del Comune di Ancona.



I testi sono tratti da brani delle Sacre Scritture, da brani di prosa concessi dall’autore (“Passio. Con gli occhi degli altri” – A. Pertosa – IBS 2019) e da composizioni inedite composte per l’occasione. Le musiche del film sono per la maggior parte inediti scritti da giovani anconetani ed eseguite da solisti, musicisti e coro della Comunità parrocchiale. La voce narrante è di Lorenzo Pucci, doppiatore e compositore. La produzione, nel rispetto delle attuali norme sanitarie, è stata realizzata totalmente nell'ambito del Centro Culturale ricorrendo a videomaker professionisti esterni per le riprese delle scene.