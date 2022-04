Cosa fare ad Ancona nel weekend di Pasqua e Pasquetta

Cosa fare ad Ancona e dintorni per Pasqua e Pasquetta? Il lungo weekend è un’occasione unica per partecipare ad eventi ma anche per ascoltare buona musica, scorpire bellezze inaspettate del nostro territorio e per visitare mostre.

Mostre

A Senigallia via aspetta la mostra fotografica The Place of the Upside Down. Le sale di Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera si fondono in un continuum espositivo per accogliere gli scatti di Roger Ballen.

Al museo Omero di Ancona si può visitare l'esposizione dal titolo "L'anima della materia: il volto degli apostoli tra testimonianza e destino": dodici sculture in legno di cedro e altrettanti dipinti realizzati dall’artista veronese Antonio Amodio.

Fiere

Gastronomia, artigianato e feste per la fiera di Primavera di Marcelli di Numana.

Concerti e divertimento

Immancabile l'appuntamento con il palco. Il circo Takimiri arriva per il World Circus Day. Da sabato a lunedì il pubblico potrà essere ospite sotto il suo tendone assistendo a ben 5 spettacoli.

Cibo e gusto

Al via la kermesse "Panza - Marca Beer Fest", festival della birra artigianale made in Marche. Saranno presenti 12 tra i migliori birrifici della Regione, per una degustazione di oltre 50 birre tra Ipa, Bitter, Golden Ale, Sour e Lager.

Manifestazioni

Ancona si prepara alla grande fiaccolata «No alla guerra, no al riarmo». L'iniziativa partirà da Piazza Cavour alle 21 per raggiungere Piazza IV Novembre.