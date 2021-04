Porta fiore al partigiano: l'appuntamento del Falkatraz

Porta fiore al partigiano è l'iniziativa organizzata dal Falkatraz. Dalle 9 alle 11 appuntamento al Monumento ai caduti e Martiri della resistenza presso palazzo Bianchi. L'evento prosegue poi in streaming dalle 16 al link dedicato.

Nella nota si legge: «14 anni di attivismo iniziati con i partigiani delle Marche non si arrestano. Anche quest’anno per la seconda volta il nostro, e il vostro, Festival non può per evidenti motivi riempire questa data con il suo portato di musica arte controcultura antagonismo e impegno sociale».