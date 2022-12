Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

VARANO - Sabato 17 dicembre 2022 alle ore 9.00 prenderà il via "Parole in cammino: lettura e passeggiata con il dopolavoro Ferroviario di Ancona". Dino Poggiali leggerà brani del racconto “La notte prima di Natale” tratto dal libro “Le veglie alla fattoria di Dikanka “ di Nikolaj Gogo’. Il ritrovo è nel parcheggio davanti alla vecchia scuola elementare di Varano, a fianco del capolinea del bus. L’evento durerà circa 2 ore e mezzo e si svolgerà nel paese di Varano, dove si incontreranno i presepi allestiti lungo le strade. Si consigliano scarpe con suola scolpita. E’ gradita la prenotazione per eventuali avvisi. (info: Fabio 334.8901696 / paroleincammino@dlfancona.it )