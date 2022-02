Elio Germano apre la stagione teatrale: in scena Paradiso XXXIII

Mentre la campagna abbonamenti entra nel vivo con l’apertura delle vendite per le nuove sottoscrizioni, il teatro si prepara, nel rispetto di tutte le normative vigenti per gli spazi teatrali, ad accogliere il suo pubblico per il primo appuntamento della stagione 2022. A dare il via alla nuova programmazione, giovedì 17 febbraio sarà Paradiso XXXIII, un progetto sperimentale in cui l’istrionico Elio Germano si fa voce per raccontare la bellezza, l'immenso, l'indicibile ricercato da Dante nei versi dell’ultimo canto del Paradiso. Al suo fianco Teho Teardo, compositore d’avanguardia di successo nel cinema e nel teatro, che con la sua musica imprevedibile darà risalto al suono avvincente della parola dantesca. A condire il tutto la regia visionaria e impalpabile di Simone Ferrari e Lulu Helbæk, poeti dello sguardo, capaci di muoversi tra cerimonie olimpiche, teatro e show, portando sempre con loro un po’ della magia del Cirque du Soleil. Grazie alla loro esperienza crossmediale, sul palco accadrà qualcosa di meraviglioso e inspiegabile, trascendendo qualsiasi concetto di teatro, concerto o rappresentazione dantesca attraverso una contaminazione di linguaggi tecnologici e teatrali. I biglietti dello spettacolo saranno in vendita da lunedì 14 febbraio.

