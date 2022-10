"In viaggio" con Papa Francesco, proiezione del film nell'evento targato Emergency

Al via una serie di iniziative promosse e organizzate dai Gruppi Volontari Marche di Emergency, Associazione ONG italiana, indipendente e neutrale, che promuove cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Primo appuntamento al CinemAzzurro di Ancona giovedì 3 novembre 2022 ore 18.30 con la proiezione del film di Gianfranco Rosi, “In Viaggio”, un docufilm, uscito nelle sale il 4 ottobre scorso, che racconta nove anni di pontificato di Papa Francesco, attraverso 37 viaggi, dal Brasile a Cuba, dagli Stati Uniti all'Africa, fino al sud est asiatico, visitando 59 paesi. Un’occasione, anche con il contributo video del Direttore di Avvenire Marco Tarquinio, per riflettere sul messaggio di pace di Papa Francesco.

«Nonostante il pensiero dominante di oggi, per il quale ogni soluzione è demandata alle armi, ci sono parole ed esperienze che si elevano ricche di forza e di significato. – sottolineano gli organizzatori – Per questo abbiamo pensato di provare a dare spazio a queste voci e a creare occasioni per farci contagiare dalla loro ricchezza». Saranno presenti i volontari dei gruppi Emergency Marche per far conoscere, a chi fosse interessato, le attività in Italia e nel mondo dell’Associazione fondata da Gino Strada. Inizio proiezione del film CinemAzzurro ore 18.30 biglietto unico 6 euro.