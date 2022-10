Cento anni dell'Osimana: una serata per Paolo Rossi: presenti anche Cabrini e Bonini

Indirizzo non disponibile

Primo appuntamento in casa Osimana per celebrare il centenario di fondazione del sodalizio giallorosso. Nel ricco calendario di eventi che si susseguiranno da qui alla prossima primavera, la prima data da segnare sul calendario è giovedì 20 ottobre alle ore 21.00: al Teatro La Nuova Fenice si svolgerà una manifestazione per ricordare Paolo Rossi, il “Pablito” eroe del Mundial 1982, a 40 anni di distanza da quella trionfale cavalcata.

Una serata evento a cui prenderanno parte coloro che hanno conosciuto da vicino il grande campione prematuramente scomparso: Francesca Cappelletti, moglie del calciatore nonché giornalista, autrice del libro insieme allo stesso Rossi di “Quanto dura un attimo”, l'autobiografia di un ragazzo che ha sfidato la sorte fino a diventare leggenda, realizzando il suo sogno di bambino e scrivendo pagine immortali di storia del calcio universale. Accanto a lei Antonio Cabrini, compagno di club e nazionale, e Massimo Bonini, arrivato alla Juventus insieme allo stesso Paolo. Una serata di sport per tutta la cittadinanza, organizzata dall’Osimana per ricordare un grande campione che se n’è andato troppo presto. Ingresso gratuito.