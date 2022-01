Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura: l'atteso concerto al Pergolesi

Indirizzo non disponibile

Programmato il 23 agosto scorso in Piazza Federico II a Jesi nell’ambito del 21esimo Festival Pergolesi Spontini, e rimandato a causa del maltempo, arriverà al Teatro Pergolesi il 14 gennaio prossimo (ore 21) l’atteso concerto di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura per un dialogo in musica nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dagli aromi mediterranei, e che darà vita ad una serata di grande effetto, tra poesia, intimismo e colori dell'universo musicale contemporaneo.

Nell’appuntamento di Jesi, il racconto si dipana senza soluzione di continuità attraverso composizioni originali, improvvisazioni e melodie che fanno parte della memoria musicale di ciascuno di noi, per un concerto di grande effetto che vive di poesia, intimismo e di quelle piccole cose capaci di raccontare i colori dell'universo musicale contemporaneo.

Biglietti

Posto unico (platea e palchi): intero € 25 – ridotto coppia € 40 – ridotto tessere convenzionate/età € 22,50 – ridotto under 18 € 5 (Diritto di prelazione fino al 3 dicembre per coloro che avevano acquistato il biglietto per il 23 agosto)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Biglietteria Teatro G.B. Pergolesi – 0731 206888 – biglietteria@fpsjesi.com www.fondazionepergolesispontini.com. PREVENDITE ON LINE: www.vivaticket.com.