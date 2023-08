Crepet, Vergassola e Paris: che nomi in riviera! Gli eventi di fine estate a ingresso libero

A Numana sarà un fine settimana pieno di appuntamenti all'insegna del divertimento tra cultura, illusionismo e dance anni ‘80 con un programma che accontenterà adulti e bambini. Si parte venerdì 25 agosto in Piazza del Santuario con lo spettacolo Sì con... Vergassola e Crepet in “siamo abbastanza appassionati?” che vedrà la inusuale coppia artistica composta da Dario Vergassola e Paolo Crepet portare sul palco una miscela unica di comicità e momenti di riflessioni profonde. Dario Vergassola, noto comico e artista dal talento eclettico, si unisce a Paolo Crepet, celebre e stimato psichiatra e sociologo, per offrire al pubblico uno spettacolo che unisce il mondo della risata a quello dell'analisi psicologica. "siamo abbastanza appassionati?" si propone di esplorare il concetto di passione in tutte le sue sfaccettature, esaminando come essa influenzi le nostre scelte, le relazioni e la ricerca della felicità. L’evento è realizzato grazie al sostegno di “Sì con Te supermercato di Marcelli”, sponsor ufficiale della manifestazione.

Sabato 26 agosto sul palco di Piazza Miramare a Marcelli salirà il noto comico prestigiAttore e mentalista Andrea Paris con il suo spettacolo di successo “apparis, scomparis”, un magic comedy show dove il vero protagonista è il pubblico tra risate e stupore in un’escalation di sorprese e comicità.

Domenica 27 agosto ci immergeremo nella coinvolgente atmosfera anni ‘80 con il DJ set Remember Disco Dance di Andrea Falcetelli featuring Monika Kiss che ospiterà sul palco di Piazza Miramare il cantante Gazebo, l'artista di fama internazionale noto per la sua hit "I Like Chopin". Sarà un momento da brividi quando Gazebo porterà in scena questa canzone iconica che ha segnato un'epoca.Gli eventi sono ad ingresso libero con inizio alle 21.30.