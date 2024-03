L’attrice Paola Giorgi a Jesi per la Giornata del Fiocchetto Lilla

JESI. Il 15 Marzo, in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, il nuovo centro FOOD FOR MIND Jesi – Ancona sotto la direzione scientifica del Dr. Leonardo Mendolicchio, organizza un evento dal titolo “Il disturbo alimentare: dall’abisso alla rinascita. Le Antigoni moderne alla ricerca di sé stesse.” Un’occasione per sensibilizzare su questa malattia e per parlare dell’aumento dei casi, soprattutto nella nostra Regione. Insieme alle coordinatrici del Centro jesino Food For Mind Linda Fiorà, psicologa e psicoterapeuta, Federica Merli, biologa nutrizionista e la psicoterapeuta Elisa Prosperi, sarà protagonista Paola Giorgi. La nota attrice marchigiana porterà la sua testimonianza di donna forte e coraggiosa, che è riuscita ad affrontare e superare sfide importanti come l’anoressia.

Durante l’incontro si farà luce anche su come l’età dell’insorgenza delle malattie legate ai disturbi alimentari si sia abbassata, della necessità di cogliere segnali preventivi, di come sia importante dialogare e saper accettare le fragilità giovanili e dei nuclei famigliari. L’evento, che vede anche il Patrocinio del Comune di Jesi, si terrà venerdì 15 marzo alle ore 18 a Jesi presso i locali di Ortolibreria. Seguirà un piccolo aperitivo gratuito.