Giocolieri, gastronomia e musica: Palombina vecchia è in festa

Una giornata da trascorrere all’aperto tra laboratori, giocoleria, gastronomia e musica: è quella che propone la Pro Loco Falconamare che, in collaborazione con il Comune di Falconara, per sabato 10 settembre propone ‘Palombina Vecchia in festa’, manifestazione che animerà la giornata dalle 16 alle 23.

Nel piazzale della scuola Aldo Moro sarà possibile assistere a dimostrazioni di street art, mangiare nello stand gastronomico del ristorante Paradiso che proporrà panini con salsiccia, porchetta e prosciutto, patate fritte e olive ascolane, mentre si potrà acquistare birra nello stand de ‘Il covo del pirata’. L’intrattenimento sarà garantito da giocolieri, trampolieri e laboratori gratuiti per bambini, dove i più piccoli potranno realizzare un acchiappasogni a tema marino. Protagonista del pomeriggio sarà Pallotto Pallotto, noto artista di strada che proporrà lo spettacolo Allok. In serata sarà in primo piano la musica dal vivo: alle 21 è previsto il concerto ‘X colpa di Sugar’, tributo a Zucchero Fornaciari.