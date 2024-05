Palio San Floriano XXVII^ Edizione, dal 3 al 12 maggio prepariamoci a vivere un sogno

JESI - Si terrà nel centro storico di Jesi, dal 3 al 12 maggio, l'edizione numero 27 del Palio di San Floriano che, con lo slogan lanciato in queste ore sui social "Siete pronti a vivere un sogno?", introduce il tema dell'anno #PalioDeiSogni. Dal 3 all'8 maggio andrà in scena il pre-palio con i suoi eventi culturali e di intrattenimento preparatori, in mezzo la data di sabato 4, giorno di San Floriano, dove tornerà la classica Scampanada de San Fiorà accompagnata da ulteriori eventi serali mentre, dal 9 al 12, il vero e proprio Palio di San Floriano con le sue taverne, i cortei, gli spettacoli e le competizioni.



Tornando al tema, l'associazione aveva in mente questa idea già da 4 anni. Una gestazione lunga che potrà finalmente vedere la luce grazie a un importante lavoro di programmazione. Il "sogno" non riguarderà esclusivamente la natura o la portata di alcuni eventi ma coinvolgerà tutti i presenti che si ritroveranno davanti a un'atmosfera nuova, per il Palio di Jesi, e originale per una rievocazione storica che, in questa edizione, mescolerà la storia con l'immaginazione. Tra gli appuntamenti ci sarà il ritorno, dopo anni, del concorso di pittura dedicato ai più piccoli, il Giù Pé Sant'Anna, Tornerà la caccia al tesoro con i legnetti, dipinti dagli alunni delle scuole primarie della Vallesina, che ha fatto registrare numeri record di adesioni con oltre un migliaio di opere già pronte per essere distribuite. Novità importante invece è quella riguardante un torneo arcieristico "da sogno" che si svolgerà il 5 maggio nel centro storico jesino. Sarà infatti una competizione nazionale organizzata dalla LAM (Lega Arcieri Medievali) che porterà, nella città natale di Federico II, centinaia di arcieri da tutta la nazione con i risvolti culturali e turistici facilmente ipotizzabili. Nelle prossime settimane, l'associazione svelerà il ricco programma attraverso i suoi canali social.



Per vivere questa manifestazione in prima persona e non da spettatore, l'Ente Palio ha aperto il tesseramento 2024. L'iscrizione, al costo di 30€, consente di aderire alla vita sociale, al Palio, agli allenamenti nei vari gruppi sportivi medievali, e offre l'opportunità di partecipare ad altre manifestazioni, cene sociali, convegni, mercatini e molto altro ancora.