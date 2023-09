Sport, salute e benessere: sabato 30 settembre festa per i bambini al Palasport di Castelbellino

CASTELBELLINO - L'idea nasce dal voler fare qualcosa per avvicinare i bambini allo sport, nella maniera corretta. Si svolgerà sabato 30 settembre, al Palasport di Castelbellino, l'evento "Sport, salute e benessere". L'evento è organizzato dal Castelbellino Calcio a 5 in collaborazione con il CSI e gli istruttori professionali della Jesi Fitness Club. Un promeriggio di attività per tutti i bambini dai 6 ai 10 anni, alla scoperta del gioco sportivo tra divertimento e sapori.

L'iniziativa vedrà la presenza di personale qualificato che seguirà i bambini durante l'attività fisica. "Si tratta di in una fascia d'età delicata - fa sapere l'organizzazione - con la parte seguita da un osteopata per verificare quei piccoli difetti fisici, che se corretti subito, evitano problemi nella fase della crescita del bambino e con un alimentazione sana e genuina, dove il miele rappresenta un prodotto top. Se la manifestazione avrà successo e ci sarà l'interesse di bambini e genitori, di portare avanti settimanalmente questo tipo di attività, abbiamo in cantiere un avviamento allo sport, con 2 incontri settimanali di un ora, sempre seguiti dagli istruttori dello jesi fitness club, nell'iscrizione sarà compresa la visita per lo screening posturale con la fisioterapista - osteopata Erica Barboni e ogni tanto saranno riproposti eventi come quelli di oggi, con altri professionisti che ci parleranno di salute e benessere, legati al mondo dello sport". Questo il programma: