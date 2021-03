L'otto tutti i giorni: in streaming il collettivo Nate intere contro le disuguaglianze

Il 6 marzo alle 16 il collettivo Nate intere di Ancona organizzano una live sulla loro pagina Facebook, data condivisa dalla rete regionale “Le Donne Avanzano” all’interno della settimana di mobilitazione per i diritti delle donne indetta dal 27 febbraio all’8 marzo.

«Il distanziamento fisico - si legge sulla pagina dell'evento - non deve tramutarsi in distanziamento sociale, anzi oggi più che mai sono necessari confronti, discussioni e organizzazione per non subire le conseguenze di questo stato d’eccezione senza precedenti. Per questo abbiamo allestito uno spazio virtuale in cui ci ritroveremo tutte e tutti sabato 6 Marzo dalle ore 16,00 sul nostro profilo.

La diretta ha la durata di un'ora e mezzo e i partecipanti potranno scambiarsi commenti e messaggi. Previsto un collegamento con alcune rappresentanti della rete regionale Le donne avanzano e saranno portate testimonianze ed interventi di donne che da diverse latitudini porteranno i loro vissuti e i loro contenuti sulle contraddizioni e disuguaglianze che le donne vivono quotidianamente sui loro corpi. Il tutto sarà intervallato da un mixtape di autrici e producer e dj Rokeya.