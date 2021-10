Le Marche in un piatto: tartufo e Verdicchio si uniscono per una sera

Mercoledì 27 ottobre due eccellenze del territorio marchigiano come il tartufo nero e il Verdicchio formeranno un connubio perfetto per chi parteciperà alla cena organizzata dall’Osteria dalla Peppa (Via Vecchia 8 – località Borgo Cavour) in collaborazione con la Cantina Umani Ronchi.

Una serata che vedrà protagonisti, in una escalation di sapori e profumi, piatti della tradizione pensati per esaltare non solo il tartufo, fiore all’occhiello del nostro territorio, specialmente in questo periodo dell’anno, ma anche i vini marchigiani che la cantina Umani Ronchi ha selezionato accuratamente per l'occasione. Il patron dell'azienda marchigiana Michele Bernetti presenterà in prima persona la vera novità dell'anno, il Plenio, Verdicchio Riserva Umani Ronchi il cui nome, dal latino Plenum, vuole suggerirne le caratteristiche di pienezza, complessità, e struttura.

Ad aprire la tavola come antipasto verrà servita una terrina di purè con uovo in camicia al tartufo nero in abbinamento con Casal di Serra, Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore. A seguire un bis di primi priatti, i triangoli ripieni di manzo, tartufo e porcini in crema di parmigiano reggiano ed i passatelli al tartufo nero che saranno serviti accompagnati dal Verdicchio Docg Classico riserva “Plenio”. Come secondo verrà proposta la quaglia ripiena di porcini e tartufo accompagnati dal radicchio al forno in abbinamento al Conero riserva Docg “Cùmaro” il cui nome deriva dal greco komaros che vuol dire corbezzolo, un arbusto sempreverde tipico dei boschi del Monte Conero, dove crescono le uve di questo vino. A concludere la serata saranno serviti i tartufini al cioccolato, cocco al ripieno di ricotta marchigiana insieme al Maximo – Marche IGT Sauvignon Per partecipare alla serata il cui costo è di 39 euro è necessaria la prenotazione al numero 3316454088.