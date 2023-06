Stelle e gastronomia, tornano le notti "magiche" all'osservatorio: il programma dell'estate

ANCONA - Torna "G-Astronimia - a cena con le stelle". Da 24 giugno al 12 agosto l'osservatorio di Pietralacroce apre le porte tutti i sabati dalle 19,30 a mezzanotte. Il 10 e l'11 agosto, appuntamento speciale per ammirare le stelle cadenti.

Si tratta di serate organizzate dall'Associazione Marchigiana Astrofili con osservazione del sole, cena a base di panini (anche vegetariani), videopresentazioni, incontri di appprofondimento sulle costellazioni e osservazione notturna del cielo con i telescopi. Ingresso libero e non serve prenotazione. L'osservatorio "Senigalliesi" si trova a Pietralacroce, in via del Conero 16/A. Ingresso 5 euro, gratis per gli associati e per bambini sotto i 14 anni.