Teatro Goldoni, parte la Stagione Sinfonica: da La Traviata a Moulin Rouge

Presentata ieri al Palazzo Comunale di Corinaldo la Stagione Sinfonica 2023/2024 del Teatro Goldoni, dal presidente e sovrintendente dell’Orchestra Sinfonica Rossini, Saul Salucci, assieme al Sindaco Gianni Aloisi e l’Assessore alla Cultura, Francesco Spallacci.



L’Orchestra Sinfonica G. Rossini (fondata nel 1994) compie trent’anni il prossimo 2024, un compleanno che sarà festeggiato anche insieme al pubblico di Corinaldo. La formazione è stata recentemente riconosciuta dal Ministero della Cultura come Istituzione Concertistico Orchestrale (ICO, prima istanza). Un prestigioso titolo che arricchisce un curriculum già pieno di riconoscimenti, premi e tournée. Forte di questi risultati l’OSR ha voluto proporre una stagione musicale per il pubblico corinaldese con proposte molto interessanti e adatte anche ad un pubblico più giovane.



Quattro gli appuntamenti in programma: 23 dicembre La Traviata Smart con musiche di Giuseppe Verdi, 1 gennaio Capodanno 4.0 Un’orchestra per tutti i tempi con brani di autori classici e moderni, 24 febbraio Carmen Fantasy con musiche di Bizet, Stephenson, Comitini e altri, 21 aprile chiusura di stagione con Moulin Rouge il tributo quasi un mini musical dedicato al locale notturno parigino, tra i più famosi al mondo. Si tratta di un cartellone estremamente ricco e variegato, che spazia dalla sinfonica all’opera lirica, dal musical al crossover, e che porterà sicuramente indimenticabili emozioni al pubblico di Corinaldo. Grande soddisfazione per questo risultato è stata espressa dal Sindaco Gianni Aloisi e dall’Assessore alla Cultura e Turismo Francesco Spallacci. Il Presidente Salucci ha ringraziato l’Amministrazione Comunale di Corinaldo che ha voluto rinnovare per il secondo anno la collaborazione con la Sinfoncia per la stagione musicale del Teatro Goldoni. Il presidente ha anche ricordato gli ottimi risultati della collaborazione nella scorsa stagione 2022-2023. Tutti i concerti avranno luogo al Teatro Goldoni (Corinaldo) con inizio alle ore 21.15. Il biglietto è fissato a 10€ (posto unico) per tutti i concerti, eccetto quello di Capodanno, che sarà a ingresso gratuito. Le prenotazioni possono essere effettuate alla biglietteria del Teatro al numero 3386230078, a partire da 3 giorni prima di ogni concerto.

La Stagione prende il via con La Traviata di Giuseppe Verdi, sabato 23 dicembre 2023 alle ore 21.15. Dall’originale di G. Verdi è stata tratta una versione “smart”, che ripercorre la storia attraverso le arie e i duetti più famosi, trascritti dal direttore d’orchestra Noris Borgogelli. Un’ora di spettacolo in compagnia di Violetta (soprano Emanuela Torresi), di Alfredo Germont (tenore Domenico Menini) e del severo padre Giorgio Germont (baritono Matteo Torcaso). Accompagna il trio di cantanti la formazione cameristica dei solisti dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini.

Il 1° gennaio 2024 alle ore 21.15 è la volta del Concerto di Capodanno con un nuovo format: un “Capodanno 4.0” con la band e il quartetto d’archi della Rossini, assieme a Clarissa Vichi, cantante di livello internazionale. Il programma prevede famose melodie classiche rivisitate in chiave pop e successi pop “tradotti” nelle sonorità del quartetto d’archi: da Antonio Vivaldi a Bob Marley, da Johann Strauss ai Beatles, passando per Gioacchino Rossini e gli Abba fino ai Maneskin. Un programma coordinato e concertato dal chitarrista e arrangiatore Lorenzo Salucci.



Sabato 24 febbraio 2024 alle 21.15, “Carmen Fantasy” con la sezione dei flauti impegnata in due brani divertenti e virtuosistici. Il primo flauto OSR Elena Giri si cimenterà nella “Fantasia su temi di Carmen di G. Bizet per flauto e orchestra”, composta da François Borne nel 1900, mentre l’ottavinista OSR Fabiola Santi proporrà il “Concertino per ottavino, archi e cembalo” di Allan Stephenson, con un organico che richiama il periodo barocco, con archi e clavicembalo. Il programma è completato da un brano scritto per l’occasione da Danilo Comitini, compositore premiato in Italia e all’estero, dedicato all’artista Antonio Manzi, pittore e scultore toscano. A dirigere Enrico Lombardi, giovane bacchetta che già frequenta importanti teatri ed istituzioni concertistiche.



Chiude la stagione un musical amatissimo “Moulin Rouge”, domenica 21 aprile 2024 alle ore 21.15. La storia d’amore tra Christian e Satine, il pittore Toulouse-Lautrec, le ballerine del locale di Parigi più famoso e frequentato, sono ingredienti di sicuro successo per un riadattamento del musical del 2018 su libretto di John Logan, che vedrà sul palco l’Orchestra Sinfonica Rossini, sei solisti selezionati per l’occasione e un corpo di ballo guidato dalla regista e coreografa Laura Mungherli e la bacchetta del M° Daniele Rossi.