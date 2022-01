Orchestra Filarmonica Marchigiana: arriva il concerto per festeggiare il nuovo anno

Appuntamento immancabile con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana. La Form, la colonna sonora delle Marche, dà il suo benvenuto al nuovo anno, domani 4 gennaio alle ore 21, al Teatro La Nuova Fenice di Osimo, in collaborazione con il Comune. Il concerto per il nuovo anno viene replicato il giorno seguente al Teatro la Fenice di Senigallia alle ore 21 (in collaborazione con AMAT) e il 7 gennaio, sempre alle ore 21, al Teatro Pergolesi di Jesi (in collaborazione con la Fondazione Pergolesi Spontini).

Le più belle e appassionanti melodie di Pëtr Il’i? ?ajkovskij, Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Émile Waldteufel, Leo Delibes, Johann Strauss (jr) e Charles Gounod vengono proposte in un brillante concerto diretto da David Crescenzi, Maestro che collabora costantemente con la Form e presenza stabile nel Concerto di Capodanno, con la partecipazione del soprano Rasha Talaat. Info: www.filarmonicamarchigiana.com. Biglietti acquistabili nelle relative biglietterie dei Teatri oppure online su vivaticket.com.